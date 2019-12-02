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Кашпо-перегородки для интерьера офиса, салона, кафе.

Оригинальный способ зонирования пространства офиса, кафе, салона - это кашпо-перегородки с зеленью.  Кашпо-перегородки напольные можно использовать для разграничения пространства для разных целей - рабочие места сотрудников в офисе,  посадочные места в кафе и ресторане.  также в лобби баре отеля или салоне красоты.     Зонирование с помощью напольных кашпо – современный способ разграничения пространства. Кашпо-перегородки  меняют пространство любого помещения – делают его более комфортным, экологичным, уютным.   Кашпо-перегородки впишутся в любое пространство, а широкая цветовая гамма позволит подобрать именно Ваш вариант.   Искусственные растения мы также предлагаем в нескольких вариантах на выбор.

Растения в высоких кашпо-перегородках используют, чтобы:

- улучшить микроклимат в помещениях;    

- выполнить зонирование пространства;кая адаптация под любое помещение,   ширина секции может варьироваться  от 40 см до 60 см

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Декоративные ограждения

Завоевать истинную народную любовь сможет только тот ресторан, в котором будет создана неповторимая атмосфера и уют. Заходя в кафе или ресторан, каждый посетитель ищет наиболее уютное место.        Приемы грамотного функционального зонирования в кафе и ресторане привлекут больше посетителей.     Удачной идеей являются декоративные ограждения для зонирования пространства в кафе.    Это могут быть как отдельно стоящие переносные перегородки с резной решеткой, так и перегородки подставки для цветов или перегородки с травой.   Перегородки для зонирования кафе могут использоваться как самостоятельные элементы, так и в сочетании с диванчиками и напольными кашпо для растений.

Декоративные ограждения используются во многих помещениях: кафе, ресторанах, офисах, выставках, конференциях, рабочих встречах. Разнообразие материалов позволяют подобрать дизайн для любого пространства.

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Перегородки для ресторанов

Ушло в прошлое время, когда зал ресторана представлял собой огромный, или не очень, зал со множеством столиков, где все посетители сидят, что называется «как на ладони». Многим из нас хочется порой, сидя в ресторане поговорить приватно со своими спутниками в более уединенном месте, не хочется, чтобы сидящие за соседним столиком посетители могли услышать наш разговор или  рассматривали блюда на нашем столике. Создать уютную приватную зону в ресторане можно с помощью декоративных перегородок и ширм, которые устанавливаются между столиками.

Ширмы и перегородки для ресторана могут быть стационарными, а также мобильными.

Мобильные перегородки   устанавливаются быстро и не крепятся к стенам и полу, поэтому в короткий срок можно изменить помещение, в них можно поставить растения, картины, фото, элементы резного декора.  

В стационарные перегородки, помимо выше сказанного можно встраивать  аквариумы и даже плазменные панели.  Благодаря разнообразию современных материалов как бюджетных, так и дорогостоящих можно подобрать для зала ресторана индивидуальное решение, подходящее к конкретному интерьеру, добавить уюта, подчеркнуть стиль заведения и привлечь больше посетителей.

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Ширмы, перегородки - незаменимая часть интерьера

Основная задача зонирования – создание в помещении наиболее комфортных условий для проживающих в нем людей.   Раскладные элементы, такие, как ширмы или перегородки, являются отличным вариантом для разграничения помещения  на зоны различного назначения.    Часто в однокомнатных квартирах, квартирах-студио  возникает необходимость  обособить спальное место от общего помещения, сделать это просто с помощью декоративной ширмы или перегородки.    Наиболее удобна в использовании ширма с креплением к стене. Такая ширма стена может легко сдвигаться в сторону при необходимости.

Комнатные ширмы перегородки могутбыть выполнены из различных материалов и подбираются под интерьер.     Существуютразные виды ширм-перегородок: традиционные восточные ширмы из дерева и ширмы в современной интерпретации с использованием новых материалов и выполненные в современном стиле. Практически всегда можно подобрать вариант, который подойдет к Вашему интерьеру.  Причем, для этой цели можно найти как недорогие ширмы перегородки, так и ширмы премиум класса.

Правильное зонирование комнаты ширмой придает ему  уют, удобство, а также ощущение  комфорта.

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Перегородка-кабинет

Ширма-кабинет – оригинальное интерьерное решение для зонирования или перепланировки помещений.

С помощью такой перегородки можно легко зонировать помещение для различных целей: кабинет массажа, процедурная для педикюра, комната для переговоров,  гардеробная комната и многое другое.

Сборно-разборная конструкция ширмы-кабинета для зонирования пространства салона красоты поможет создать функциональные зоны в виде кабинетов для проведения процедур.       

Углы конструкции жесткие,   отсутствуют щели между модулями,   возможность установить кабинет , не задействуя стены.   

Наполнение в раме -  на выбор  каталог  наполнения,     индивидуальные модификации и размеры кабинета,   легкая адаптация под любое помещение,   ширина секции может варьироваться  от 40 см до 60 см

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Перегородки для зонирования,   перегородки для разделения пространства,  перегородки вертикальные для зонирования

В настоящее  время популярны  квартиры – студии  или квартиры  со свободной планировкой, где есть общее пространство, объединяющее в себе и прихожую, и кухню, и спальню. С введением таких планировок в  новостройках стали популярны перегородки для зонирования пространства.  Перегородки  заменяют стену ,если нет возможности или желания ее воздвижения, да и смотрятся очень живописно и красиво. Часто это спасение для однокомнатных квартир и квартир со свободной планировкой. В общем, перегородки можно назвать стеной, но в более простом и легком исполнении. 

Разделить  длинную комнату  перегородкой  и сделать зону отдыха и зону для гостей – это мечта многих  владельцев  однокомнатных квартир и перегородки позволяют это сделать эффектно и функционально. 

Очень интересным вариантом являются перегородки из массива дерева или паркетной доски, выполненные в виде вертикальных ламелей или реек.  Вертикальные поворотные панели перегородок позволяют  менять уровень освещенности  в отделяемой зоне в помещении.

Перегородки из дерева всегда смотрятся уютно и дорого. Деревянные перегородки  привносят в интерьер природную теплоту и уникальность. Для многих стилей оформления пространства деревянные конструкции будут не только актуальны, но и станут изюминками дизайна.  

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Перегородка-стеллаж, как элемент для зонирования.

Для того чтобы в помещении стало уютно можно воспользоваться приемами функционального зонирования.

Стеллаж-перегородка станет палочкой-выручалочкой для тех, кто хочет спрятать рабочую зону, которая никак не хочет вписываться в общий интерьер комнаты, обособить зону кухни, перегородка пригодится и для отделения гостиной и спальни.

Стеллажи могут быть открытыми с двух сторон и тогда они просто выполняют  роль некой стены. На полках стеллажа можно разместить декоративные  элементы, цветы, книги. Если стеллаж закрыть с одной стороны, то можно использовать полки для хранения вещей, разместив на них выдвижные ящики, чаще ящики размещают в нижней части стеллажа. Получится своего рода незавершенный  шкаф, который выполняет и задачу по зонированию, и по хранению вещей.

В результате грамотного размещения стеллажа получаются довольно изолированные функциональные и уютные зоны. Если стеллаж высокий, то создаётся иллюзия более полной изолированности части комнаты, такие стеллажи лучше устанавливать в достаточно больших помещениях или в помещениях с неправильной «ломаной» геометрией.  Невысокий стеллаж уместен в прямоугольных вытянутых комнатах. Стеллаж можно также оснастить подсветкой и тогда он превратится в настоящую «изюминку»  интерьера. Очень интересно смотрится стеллаж, в который встроен аквариум, можно также разместить в стеллаже телевизор.

Вообще, использование стеллажа перегородки для зонирования помещения пользуется популярностью,  как у владельцев малогабаритных квартир, так и у владельцев просторных загородных домов. 

Стеллаж может как стационарным, прикрепленным  к стене или к полу, так и мобильным на мебельных колесных опорах.  Мобильный стеллаж, как правило, делается неглубоким и более легким, по сравнению со стеллажом стационарным для удобства перемещения. С помощью мобильного стеллажа легко и быстро создаются функциональные зоны, и также легко можно сделать помещение просторным и открытым, переместив стеллаж к стене.

Основными преимуществами стеллажей являются: функциональность, универсальность и ценовая доступность.  При желании можно собрать стеллаж самостоятельно.

Стеллажи для зонирования – декоративные перегородки не только  разделяют пространство, но и удачно дополняют интерьер. Стеллаж - это отличный вариант разделить комнату на зоны без особых затрат, надо просто правильно подобрать его конструкцию, определить место установки и продумать дизайн стеллажа.

Установка стеллажа не требует каких-либо разрешений со стороны БТИ как возведение стен, и его всегда можно убрать или заменить, когда он надоест.

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Витражи, роспись

Настоящим эксклюзивом являются витражные перегородки и витражные картины.

Витраж как один из прекраснейших образов монументального искусства всегда восхищал человечество.

История витража и витражного искусства уходит своими корнями во времена раннего средневековья. Средневековый мастер понимал искусство витража как подражание природе.

В наше время очень популярны витражные вставки для мебели, а также декорирование витражным стеклом ниш, перегородок, дверей и потолков. Очень часто в интерьере наших домов стали появляться и другие декоративные изделия в технике росписи по стеклу. Это все возможные вазы для цветов, посуда, люстры и бра, выполненные в этой технике, фоторамки с элементами художественной росписи и многое другое.

Каждое  изделие является воплощением тончайшей работы мастера (художника).  Росписные витражи - это картины на стекле, неповторимые изделия с изысканно подобранным изображением.

Художественные витражи, выполненные профессионалами, притягивают к себе взгляд даже самого искушенного ценителя. 

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Аксессуары из дерева

Мы постоянно придумываем новые сувениры и аксессуары из дерева: подставки для планшетов, смартфонов, плакетки из дерева, подставки для канцелярских принадлежностей, деревянные кубики под различные поделки, холдеры меню, настольные органайзеры,   подставки из дерева для календарей, визиток, смартфонов, мелочи для отелей и ресторанов: тейбл-тенты, костеры, настольные меню,  специальные подносы для бокалов,  винные подставки,  деревянная упаковка..

Мы поможем  подобрать подходящий вариант для вас, а также сможем разрабатать индивидуальный дизайн изделия.

Наша мастерская создает на заказ корпоративные подарки и сувениры из дерева с применением современных способов нанесения фирменного изображения, а также способов декорирования.  Прямая УФ-печать, гравировка фрезерная и лазерная.

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