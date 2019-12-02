Перегородка-стеллаж , как элемент для зонирования. Для того чтобы в помещении стало уютно можно воспользоваться приемами функционального зонирования . Стеллаж-перегородка станет палочкой-выручалочкой для тех, кто хочет спрятать рабочую зону, которая никак не хочет вписываться в общий интерьер комнаты, обособить зону кухни, перегородка пригодится и для отделения гостиной и спальни. Стеллажи могут быть открытыми с двух сторон и тогда они просто выполняют роль некой стены. На полках стеллажа можно разместить декоративные элементы, цветы, книги. Если стеллаж закрыть с одной стороны, то можно использовать полки для хранения вещей, разместив на них выдвижные ящики, чаще ящики размещают в нижней части стеллажа. Получится своего рода незавершенный шкаф, который выполняет и задачу по зонированию, и по хранению вещей. В результате грамотного размещения стеллажа получаются довольно изолированные функциональные и уютные зоны. Если стеллаж высокий, то создаётся иллюзия более полной изолированности части комнаты, такие стеллажи лучше устанавливать в достаточно больших помещениях или в помещениях с неправильной «ломаной» геометрией. Невысокий стеллаж уместен в прямоугольных вытянутых комнатах. Стеллаж можно также оснастить подсветкой и тогда он превратится в настоящую «изюминку» интерьера. Очень интересно смотрится стеллаж, в который встроен аквариум, можно также разместить в стеллаже телевизор. Вообще, использование стеллажа перегородки для зонирования помещения пользуется популярностью, как у владельцев малогабаритных квартир, так и у владельцев просторных загородных домов. Стеллаж может как стационарным, прикрепленным к стене или к полу, так и мобильным на мебельных колесных опорах. Мобильный стеллаж, как правило, делается неглубоким и более легким, по сравнению со стеллажом стационарным для удобства перемещения. С помощью мобильного стеллажа легко и быстро создаются функциональные зоны, и также легко можно сделать помещение просторным и открытым, переместив стеллаж к стене. Основными преимуществами стеллажей являются: функциональность, универсальность и ценовая доступность. При желании можно собрать стеллаж самостоятельно. Стеллажи для зонирования – декоративные перегородки не только разделяют пространство, но и удачно дополняют интерьер. Стеллаж - это отличный вариант разделить комнату на зоны без особых затрат, надо просто правильно подобрать его конструкцию, определить место установки и продумать дизайн стеллажа. Установка стеллажа не требует каких-либо разрешений со стороны БТИ как возведение стен, и его всегда можно убрать или заменить, когда он надоест. Смотреть каталог....