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Кашпо-перегородки для интерьера офиса, салона, кафе.
Оригинальный способ зонирования пространства офиса, кафе, салона - это кашпо-перегородки с зеленью. Кашпо-перегородки напольные можно использовать для разграничения пространства для разных целей - рабочие места сотрудников в офисе, посадочные места в кафе и ресторане. также в лобби баре отеля или салоне красоты. Зонирование с помощью напольных кашпо – современный способ разграничения пространства. Кашпо-перегородки меняют пространство любого помещения – делают его более комфортным, экологичным, уютным. Кашпо-перегородки впишутся в любое пространство, а широкая цветовая гамма позволит подобрать именно Ваш вариант. Искусственные растения мы также предлагаем в нескольких вариантах на выбор.
Растения в высоких кашпо-перегородках используют, чтобы:
- улучшить микроклимат в помещениях;
- выполнить зонирование пространства;кая адаптация под любое помещение, ширина секции может варьироваться от 40 см до 60 см
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Декоративные
ограждения
Завоевать истинную
народную любовь сможет только тот ресторан, в котором будет создана
неповторимая атмосфера и уют. Заходя в кафе или ресторан, каждый посетитель
ищет наиболее уютное место. Приемы грамотного
функционального зонирования в кафе и ресторане привлекут больше посетителей. Удачной идеей являются декоративные
ограждения для зонирования пространства в кафе. Это могут быть как отдельно
стоящие переносные
перегородки с резной решеткой, так и перегородки подставки для цветов или перегородки с
травой. Перегородки для зонирования кафе могут использоваться как самостоятельные
элементы, так и в сочетании с диванчиками и напольными кашпо для растений.
Декоративные
ограждения используются во многих помещениях: кафе, ресторанах,
офисах, выставках, конференциях, рабочих встречах. Разнообразие материалов
позволяют подобрать дизайн для
любого пространства.
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Перегородки для ресторанов
Ушло в прошлое время, когда зал ресторана представлял собой огромный, или
не очень, зал со множеством столиков, где все посетители сидят, что называется
«как на ладони». Многим из нас хочется порой, сидя в ресторане поговорить
приватно со своими спутниками в более уединенном месте, не хочется, чтобы
сидящие за соседним столиком посетители могли услышать наш разговор или
рассматривали блюда на нашем столике. Создать уютную приватную зону в ресторане
можно с помощью декоративных перегородок и ширм, которые устанавливаются между столиками.
Ширмы и перегородки для ресторана могут
быть стационарными, а также мобильными.
Мобильные перегородки устанавливаются
быстро
и не крепятся к стенам и полу, поэтому в короткий срок можно изменить
помещение, в них можно поставить растения, картины, фото, элементы резного
декора.
В стационарные перегородки, помимо выше сказанного можно встраивать аквариумы и даже плазменные панели. Благодаря разнообразию современных
материалов как бюджетных, так и дорогостоящих можно подобрать для зала
ресторана индивидуальное решение, подходящее к конкретному интерьеру, добавить
уюта, подчеркнуть стиль заведения и привлечь больше посетителей.
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Ширмы, перегородки - незаменимая часть интерьера
Основная задача зонирования – создание в помещении наиболее
комфортных условий для проживающих в нем людей. Раскладные элементы, такие, как ширмы или
перегородки, являются отличным вариантом для
разграничения помещения на зоны различного назначения. Часто в однокомнатных квартирах, квартирах-студио возникает
необходимость обособить спальное место от общего помещения, сделать это
просто с помощью декоративной
ширмы или перегородки.
Наиболее удобна в использовании ширма с
креплением к стене. Такая ширма стена может легко сдвигаться в сторону при необходимости.
Комнатные
ширмы перегородки могутбыть выполнены из
различных материалов и подбираются под интерьер. Существуютразные виды ширм-перегородок: традиционные восточные ширмы из дерева и ширмы в
современной интерпретации с использованием новых материалов и выполненные в
современном стиле. Практически всегда можно подобрать вариант, который подойдет
к Вашему интерьеру. Причем, для этой цели можно найти как недорогие
ширмы перегородки, так и ширмы премиум
класса.
Правильное зонирование
комнаты ширмой придает ему уют,
удобство, а также ощущение комфорта.
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Перегородка-кабинет
Ширма-кабинет – оригинальное интерьерное решение для зонирования
или перепланировки помещений.
С помощью такой перегородки можно легко зонировать помещение для
различных целей: кабинет массажа, процедурная для педикюра, комната для
переговоров, гардеробная комната и
многое другое.
Сборно-разборная конструкция ширмы-кабинета для зонирования пространства салона красоты поможет создать функциональные зоны в виде кабинетов для проведения процедур.
Углы конструкции жесткие, отсутствуют щели между модулями, возможность установить кабинет , не задействуя стены.
Наполнение в раме - на выбор каталог наполнения, индивидуальные модификации и размеры кабинета, легкая адаптация под любое помещение, ширина секции может варьироваться от 40 см до 60 см
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Перегородки для зонирования, перегородки для разделения пространства, перегородки
вертикальные
для зонирования
В настоящее время популярны квартиры
– студии или квартиры со свободной планировкой, где есть общее
пространство, объединяющее в себе и прихожую, и кухню, и спальню. С введением
таких планировок в новостройках стали популярны перегородки для зонирования пространства. Перегородки заменяют стену ,если нет возможности или желания ее
воздвижения, да и смотрятся очень живописно и красиво. Часто это спасение для
однокомнатных квартир и квартир со свободной планировкой. В общем, перегородки
можно назвать стеной, но в более простом и легком
исполнении.
Разделить длинную комнату перегородкой и сделать
зону отдыха и зону для гостей – это мечта многих владельцев однокомнатных
квартир и перегородки позволяют это сделать эффектно и
функционально.
Очень интересным вариантом являются
перегородки из массива дерева или паркетной доски, выполненные в виде
вертикальных ламелей или реек. Вертикальные поворотные панели перегородок
позволяют менять уровень освещенности в отделяемой зоне в
помещении.
Перегородки из дерева всегда
смотрятся уютно и дорого. Деревянные перегородки привносят в интерьер природную теплоту и
уникальность. Для многих стилей оформления пространства деревянные конструкции
будут не только актуальны, но и станут изюминками дизайна.
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Перегородка-стеллаж, как элемент для зонирования.
Для того чтобы в помещении стало уютно можно воспользоваться приемами функционального зонирования.
Стеллаж-перегородка станет палочкой-выручалочкой
для тех, кто хочет спрятать рабочую зону, которая никак не хочет вписываться в
общий интерьер комнаты, обособить зону кухни, перегородка пригодится и для
отделения гостиной и спальни.
Стеллажи могут быть открытыми с двух сторон и тогда они
просто выполняют роль некой стены. На
полках стеллажа можно разместить декоративные
элементы, цветы, книги. Если стеллаж закрыть с одной стороны, то можно
использовать полки для хранения вещей, разместив на них выдвижные ящики, чаще
ящики размещают в нижней части стеллажа. Получится своего рода незавершенный
шкаф, который выполняет и задачу по зонированию, и по хранению вещей.
В результате грамотного размещения стеллажа получаются
довольно изолированные функциональные и уютные зоны. Если стеллаж высокий, то
создаётся иллюзия более полной изолированности части комнаты, такие стеллажи
лучше устанавливать в достаточно больших помещениях или в помещениях с
неправильной «ломаной» геометрией.
Невысокий стеллаж уместен в прямоугольных вытянутых комнатах. Стеллаж
можно также оснастить подсветкой и тогда он превратится в настоящую
«изюминку» интерьера. Очень интересно
смотрится стеллаж, в который встроен аквариум, можно также разместить в
стеллаже телевизор.
Вообще, использование стеллажа перегородки для зонирования
помещения пользуется популярностью, как у
владельцев малогабаритных квартир, так и у владельцев просторных загородных
домов.
Стеллаж может как стационарным, прикрепленным к стене или к полу, так и мобильным на
мебельных колесных опорах. Мобильный
стеллаж, как правило, делается неглубоким и более легким, по сравнению со
стеллажом стационарным для удобства перемещения. С помощью мобильного стеллажа
легко и быстро создаются функциональные зоны, и также легко можно сделать
помещение просторным и открытым, переместив стеллаж к стене.
Основными преимуществами стеллажей являются:
функциональность, универсальность и ценовая доступность. При желании можно собрать стеллаж
самостоятельно.
Стеллажи для зонирования – декоративные перегородки не
только разделяют пространство, но и
удачно дополняют интерьер. Стеллаж - это отличный вариант разделить комнату на
зоны без особых затрат, надо просто правильно подобрать его конструкцию,
определить место установки и продумать дизайн стеллажа.
Установка стеллажа не требует каких-либо разрешений со
стороны БТИ как возведение стен, и его всегда можно убрать или заменить, когда
он надоест.
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Витражи, роспись
Настоящим эксклюзивом являются витражные перегородки и витражные картины.
Витраж как один из прекраснейших образов монументального искусства всегда восхищал человечество.
История витража и витражного искусства уходит своими корнями во времена раннего средневековья. Средневековый
мастер понимал искусство витража как подражание природе.
В наше время очень популярны витражные вставки для мебели, а также декорирование витражным стеклом
ниш, перегородок, дверей и потолков. Очень часто в интерьере наших домов стали появляться и другие декоративные изделия в технике росписи по стеклу. Это все возможные вазы для цветов, посуда, люстры и бра, выполненные в этой технике, фоторамки с элементами художественной росписи и многое другое.
Каждое изделие является воплощением тончайшей работы мастера (художника). Росписные витражи - это картины на стекле, неповторимые изделия с изысканно подобранным изображением.
Художественные витражи, выполненные
профессионалами, притягивают к себе
взгляд даже самого искушенного ценителя.
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Аксессуары из дерева
Мы
постоянно придумываем новые сувениры и аксессуары из дерева: подставки для планшетов, смартфонов, плакетки
из дерева, подставки для канцелярских принадлежностей, деревянные кубики под
различные поделки, холдеры меню, настольные органайзеры, подставки из дерева для календарей, визиток, смартфонов, мелочи для отелей и
ресторанов: тейбл-тенты, костеры, настольные меню,
специальные подносы для
бокалов, винные подставки, деревянная упаковка..
Мы поможем подобрать подходящий вариант для вас, а также сможем разрабатать индивидуальный дизайн изделия.
Наша мастерская создает на заказ корпоративные подарки и сувениры из дерева с применением
современных способов нанесения фирменного изображения, а также способов
декорирования. Прямая УФ-печать, гравировка фрезерная и лазерная.
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